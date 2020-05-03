Команду светской львицы публично обвинили в воровстве

Помощники Ксении Собчак воспользовались чужим текстом для подписи к ее новому посту в Инстаграм. Об этом заявил автор страницы "Беспощадный пиарщик".

На странице Собчак речь идет о карантине, введенном из-за коронавируса, который вскрыл некоторые недостатки звезд. Так, многие развлекаются в самоизоляции тем, что выходят в прямой эфир. И если для постов в соцсетях часто нанимают копирайтеров, которые сочиняют тексты, то при онлайн-трансляции такое сделать невозможно – и здесь выяснилось, что у ряда знаменитостей попросту нет интересных мыслей.

Текст, где озвучили подобное мнение, был опубликован еще 25 апреля тем самым "Беспощадным пиарщиком", указал оскорбленный автор, добавив довольно крепкие выражения. Правда, речь там шла о скандале вокруг Регины Тодоренко. Однако райтеры Собчак не потрудились "как следует переписать" текст, тем самым себя выдав. В связи с этим неплохо было бы светской львице задуматься о выплате "авторских" тому, кто создал оригинал, говорится в сообщении.

Ксения Анатольевна на обвинения в адрес ее команды пока никак не отреагировала.

Ранее скандал разгорелся вокруг Собчак и Тины Канделаки – звезды сцепились из-за продажи медицинских масок во время пандемии коронавируса.