Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Бизнес на крови": Собчак сцепилась с Канделаки из-за масок

"Бизнес на крови": Собчак сцепилась с Канделаки из-за масок
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Между бывшими подружками разгорелся скандал

Экс-кандидат в президенты, блогер и телеведущая Ксения Собчак обрушилась с критикой на коллегу по цеху Тину Канделаки, поцелуй с которой ей не могут забыть до сих пор. Блондинка в шоколаде сообщила, что в разгар коронавирусной атаки на сайте косметики бывшей подружки защитные маски стоят в 20 раз дороже, чем в аптеках. 

"Напомните мне, как называются люди которые во времена кризиса наживаются на панике и беде?" – риторически спросила Ксения Анатольевна в своем Телеграмм-канале "Кровавая барыня", окрестив предприимчивость Канделаки "супербизнесом" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Впрочем, как известно, последняя тоже в карман за словом не лезет. Генпродюсер спортивного телеканала оперативно ответила Собчак, поинтересовавшись, где она видела маски по 10 руб., отметив, что сейчас они стоят втридорога. Одновременно экс-ведущая программы "Самый умный" пожаловалась на дефицит ходового в марте 2020 г. товара и упрекнула светскую львицу в бездействии.

"Сколько масок по 10-50-196 рублей, при сравнимых со мной условиях, вы произвели за последнюю неделю? Кому помогли ими, антисептиками и средствами гигиены?" – парировала Канделаки, посоветовав "нравственному камертону" Собчак "держать рефлексы в узде и не прикасаться к лицу". 

Однако на этом Телеграмм-канальная перепалка не закончилась. Одна из самых успешных блогеров в России снова взяла слово, обвинив Тинатин Гивиевну в отсутствии логики и циничности, назвав поступок экс-подруги "бизнесом на крови".

"Жду на сайте гречку по 10 тысяч рэ за кг", – съязвила ведущая "Док-ток". 

Напомним, что буквально 10 лет назад Собчак и Канделаки были не разлей вода. В 2009 г. они вели популярное телешоу "Две звезды". Но спустя какое-то время их пути разошлись. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса

От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США

Курс рубля сильно снизится

Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей