Между бывшими подружками разгорелся скандал

Экс-кандидат в президенты, блогер и телеведущая Ксения Собчак обрушилась с критикой на коллегу по цеху Тину Канделаки, поцелуй с которой ей не могут забыть до сих пор. Блондинка в шоколаде сообщила, что в разгар коронавирусной атаки на сайте косметики бывшей подружки защитные маски стоят в 20 раз дороже, чем в аптеках.

"Напомните мне, как называются люди которые во времена кризиса наживаются на панике и беде?" – риторически спросила Ксения Анатольевна в своем Телеграмм-канале "Кровавая барыня", окрестив предприимчивость Канделаки "супербизнесом" (здесь и далее орфография и пунктуация сохранены).

Впрочем, как известно, последняя тоже в карман за словом не лезет. Генпродюсер спортивного телеканала оперативно ответила Собчак, поинтересовавшись, где она видела маски по 10 руб., отметив, что сейчас они стоят втридорога. Одновременно экс-ведущая программы "Самый умный" пожаловалась на дефицит ходового в марте 2020 г. товара и упрекнула светскую львицу в бездействии.

"Сколько масок по 10-50-196 рублей, при сравнимых со мной условиях, вы произвели за последнюю неделю? Кому помогли ими, антисептиками и средствами гигиены?" – парировала Канделаки, посоветовав "нравственному камертону" Собчак "держать рефлексы в узде и не прикасаться к лицу".

Однако на этом Телеграмм-канальная перепалка не закончилась. Одна из самых успешных блогеров в России снова взяла слово, обвинив Тинатин Гивиевну в отсутствии логики и циничности, назвав поступок экс-подруги "бизнесом на крови".

"Жду на сайте гречку по 10 тысяч рэ за кг", – съязвила ведущая "Док-ток".

Напомним, что буквально 10 лет назад Собчак и Канделаки были не разлей вода. В 2009 г. они вели популярное телешоу "Две звезды". Но спустя какое-то время их пути разошлись.