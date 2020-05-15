Планы русофобов не сбылись, противникам России остается только наблюдать, как оживает полуостров благодаря уникальной переправе

Крымскому мосту исполнилось два года. За это время жители полуострова и остальной России настолько привыкли к действующему переезду через Керченский пролив, что уже не представляют, как обходились без него. Противники же до сих пор не оставляют попыток уничтожить мост.

Автомобильное движение по Крымскому мосту началось 15 мая 2018 года. Его запустил президент Владимир Путин, лично испытав уникальное сооружение на прочность, проехав на "КамАЗе". С тех пор на полуостров и обратно проследовали более 1 млн грузовиков, свыше 120 тыс. автобусов и около 8 млн легковых автомобилей, сообщили в Росавтодоре.

Причем, Крымский мост – это не только удобство передвижения. За два года благодаря этому маршруту перевозчики сэкономили более 35 млрд рублей. А 3,5 миллиона туристов, прибывших на полуостров на личных автомобилях, принесли в бюджет Крыма миллиарды рублей. Открытое 23 декабря 2019 г. железнодорожное движение по Крымскому мосту еще больше увеличит привлекательность отдыха на полуострове и улучшит качество жизни самих крымчан.

Понятно, что такие перспективы не устраивают противников России. Если в период строительства украинские и западные СМИ неустанно рассказывали, почему проект не удастся реализовать, то после открытия движения по Крымскому мосту посыпались прямые угрозы. Украинские военные отчитывались об успешных испытаниях "ракеты-убийцы Крымского моста", политики в телеэфирах строили планы тарана мостовых опор кораблями, а спецслужбы засылали диверсантов с бомбами. При этом на Западе эти угрозы как будто не слышали. Более того, американцы сами подстрекали украинцев к уничтожению Крымского моста, и даже проводили соответствующие тренировки.

Однако переправа находится под надежной защитой, россияне пользуются ею и радуются. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, благодаря мосту экономика полуострова уже выросла на 10,7%, а перспективы еще лучше, передают "Вести Севастополя". "Это достойный ответ нашей страны на современные вызовы, на санкции и блокады", – подчеркнул Аксенов.