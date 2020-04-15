Злоумышленники пытались завербовать россиян

Украинцы вновь хотели устроить теракт на территории России. Однако им помешали сотрудники ФСБ. Они задержали в Крыму украинских разведчиков. Об этом ведомство сообщило на официальном сайте.

Как говорится в заявлении, российская спецслужба нарушила планы Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которое намеревалось выведать российские гостайны.

Руководил злоумышленниками начальник подразделения украинской военной разведки из Херсона. Один задержанный украинец шпионил на территории России.

В числе подозреваемых оказалась даже российская военнослужащая. Сотрудники ФСБ предполагают, что она в 2017-2018 г. выддала Незалежной секреты, в которых была государственная тайна.

Против них возбудили уголовные дела о государственной измене и шпионаже.

Украинцы, которые никак не смирятся с воссоединением полуострова с Россией, не в первый раз пытаются устроить кровавые трагедии в Крыму. Так, в январе 2020-го Служба безопасности Украины планировала взорвать Крымский мост. А позже стало известно, что в Симферополе нашли тайники со взрывчаткой, которые оборудовал житель полуострова по заданию спецслужб Незалежной.