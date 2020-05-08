Зеленский остался без поздравления Путина с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил с 75-й годовщиной Победы над нацизмом лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 8 мая. Примечательно, что президентам Грузии и Украины Путин не счел нужным написать. Однако народ этих стран он не забыл и отметил в своем послании.
Победу в Великой Отечественной войне Путин назвал "общим великим достоянием". Он напомнил, что она досталась "ценой неисчислимых жертв и лишений", поэтому сейчас так важно защитить правду и честь тех, кто "отстоял свободу родной земли".
"Необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками", – подчеркнул Путин.
Отдельные поздравления глава Кремля направил также лидерам и народам Великобритании, Франции и США. По его словам, опыт международного сотрудничества в борьбе с фашизмом очень важен и сейчас.
Лидеры Украина и Грузии не в первый раз остаются без поздравлений Путина. С наступающим 2020 г. он им также не написал. Впрочем, тогда Владимир Зеленский нашел повод позвонить в Кремль перед Новым годом и лидеры все же поздравили друг друга. Сейчас такое вряд ли случится.
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