Главу Грузии российский лидер также проигнорировал

Президент России Владимир Путин поздравил с 75-й годовщиной Победы над нацизмом лидеров и граждан Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 8 мая. Примечательно, что президентам Грузии и Украины Путин не счел нужным написать. Однако народ этих стран он не забыл и отметил в своем послании.

Победу в Великой Отечественной войне Путин назвал "общим великим достоянием". Он напомнил, что она досталась "ценой неисчислимых жертв и лишений", поэтому сейчас так важно защитить правду и честь тех, кто "отстоял свободу родной земли".

"Необходимости решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками", – подчеркнул Путин.



Отдельные поздравления глава Кремля направил также лидерам и народам Великобритании, Франции и США. По его словам, опыт международного сотрудничества в борьбе с фашизмом очень важен и сейчас.

Лидеры Украина и Грузии не в первый раз остаются без поздравлений Путина. С наступающим 2020 г. он им также не написал. Впрочем, тогда Владимир Зеленский нашел повод позвонить в Кремль перед Новым годом и лидеры все же поздравили друг друга. Сейчас такое вряд ли случится.