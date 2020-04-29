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Рада призвала мир осудить строительство Крымского моста

Рада призвала мир осудить строительство Крымского моста
Фото: most.life
Украинские парламентарии жалуются на военное присутствие ВС РФ на полуострове и настаивают на международном непризнании региона российским

Верховная рада устала заниматься проблемой борьбы с распространением эпидемии коронавируса на Украине и решила взяться за традиционную для нынешнего Киева программу – депутаты собрались рассмотреть очередное обращение к иностранным коллегам по поводу Крыма и Донбасса с осуждением политики России. Новый документ-послание они намерены рассмотреть на внеочередном заседании уже в ближайший чеверг, 30 апреля.

Парламент попросит осудить якобы "продолжающуюся вооруженную агрессию" РФ против Незалежной, возвращение Крыма в состав России и "оккупацию" той части Донбасса, которая стала ДНР и ЛНР, а также некие политические репрессии против украинцев, и потребовать освободить украинских граждан – политзаключенных, сообщает РИА "Новости".

Кроме того, Рада призывает зарубежных парламентариев "продолжать политику непризнания российского статуса Крыма и Севастополя" и далее оказывать давление на политику Кремля.

Инициаторы обращения хотят, чтобы Запад применил "все возможные международные политико-дипломатические и санкционные механизмы" в адрес Москвы для немедленного освобождения всех удерживаемых в РФ украинских граждан.

Согласно постановлению, Рада призывает осудить строительство Крымского моста и "преследование лиц по политическим мотивам" на полуострове. Вишенка на торте – просьба к Западу, чтобы тот потребовал от России отмены запрета террористической и экстремистской организации, запрещенной в РФ, – меджлис крымскотатарского народа, который стоял во главе взрывов ЛЭП в 2015 г., когда почти весь регион остался без электричества.

Украинцы также требуют от России прекратить "наращивание военного присутствия в Азовском и Черном морях", а иностранцев просят не сотрудничать с Москвой в области вооружения и не проводить с нашими ВС учения и маневры, а также не обмениваться технологиями.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон о продаже земли. В ответ на это глава ДНР Денис Пушилин заявил, что теперь киевские власти потеряли моральное право говорить о целостности государства.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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