Донбасс указал Зеленскому на распад Украины из-за закона о земле
Подписав сегодня скандальный закон о продаже земли сельхозугодий, президент Украины Владимир Зеленский утратил моральное право говорить о целостности соборной. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Донецкий лидер назвал этот закон антиукраинским, поскольку он посягает на национальное достояние страны.
"Громогласные заявления о возврате Донбасса – это не что иное, как попытка вернуть под свою юрисдикцию в том числе и плодородные, богатые земли Донецкого края. Им не люди нужны, им нужна наша территория", – цитирует агентство ДАН главу народной республики.
Он отметил, что нынешний киевский режим продолжает планомерно уничтожать суверенную Украину – сначала было истребление народа, потом Киев загнал страну в финансовое рабство, а вот теперь еще и продажа украинского чернозема.
Пушилин выразил надежду, что граждане Незалежной осознают весь масштаб трагедии соборной.
Ранее во вторник, 28 апреля, пан Зеленский все-таки поставил свою подпись под одним из самых неоднозначных документов – закон об открытии рынка земли с 1 июля 2021 года. Верховная рада приняла его 31 марта.
Согласно документу, до 2024-го земельные паи смогут продавать исключительно обычные украинцы. Спустя два года на рынок выйдут юридические лица, государство и территориальные общины.
Ярыми противниками принятого закона в Раде стали только две партии – "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина". Обе фракции намерены доиться отмены этого решения через суд.
Напомним, на одобрении этого закона горячо настаивал МВФ, который из-за него задерживает выплату Киеву очередного транша.
Строгие меры карантина в Москве сохранят
Решать вопрос об отмене режима самоизоляции можно будет лишь через две недели, сказал Собянин
30-й день карантина: свежая статистика по COVID-19 в России
За сутки зафиксировано рекордное количество смертей, а больных стало больше почти на 6,5 тысяч человек
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Число зараженных коронавирусом в США превысило один миллион
- ООН: Белоруссия переживает вспышку коронавируса
- Медики: коронавирус поражает мозг
- Невозможно уничтожить: ученые предсказали ежегодное возвращение COVID-19
Здоровье
- Одно упражнение поможет от гипертонии
- Для памяти и суставов: домашняя физкультура продлит молодость
- От импотенции и гипертонии: рецепт целебного настоя
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик