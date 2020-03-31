Этот вопрос даже не будет ставиться на референдуме

Несмотря на многочисленные протесты, Верховная рада Украины разрешила продавать земли сельхозназначения. За соответствующий закон, который снимает запрет, отдали голос 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. При этом вопрос о возможности продажи земли иностранцам пока не решен.

По данным ЛIГА.net, закон окончательно приняли после полуночи, причем во время финального голосования в Раде присутствовал президент Владимир Зеленский.

Теперь, с июля 2021 г., украинцы смогут купить до 100 га земли на одно физическое лицо, а с 2024-го юридические лица, зарегистрированные на Украине и принадлежащие гражданам страны, будут иметь возможность приобрести до 10 тыс. гектаров.

Решение о том, смогут ли украинские земли скупать иностранцы, будет приниматься на референдуме. Отдельно оговорен запрет продавать земли в 50 км от границы, а также россиянам.

Как известно, мораторий на продажу земли сельхозназначения действовал на Украине с 2001 г., и каждый раз его продлевали. Однако президент страны Владимир Зеленский стал активным сторонников отмены моратория и в итоге, похоже, добился своего, правда, пока лишь наполовину. Из-за многочисленных протестов политиков и обычных людей вопрос продажи земли иностранцам будет решаться на референдуме.