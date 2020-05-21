Общественники российского полуострова намерены пробить информационную блокаду со стороны Незалежной и ее союзников на Западе

Этнические украинцы Крыма в рамках специального формата Совета Безопасности ООН расскажут о реальной жизни в регионе и попытаются развенчать разные мифы, сочиненные украинскими властями и их нынешними западными партнерами. Об этом сообщила глава украинской общины Республики Анастасия Гридчина.

Неформальная видеоконференция Совбеза состоится в четверг, 21 мая. Кроме России в ней заявили свое участие Украина, США, Германия, Эстония, Великобритания. Надо полагать, выступление крымских украинцев с российским гражданством вызовет у них бурную реакцию.

"Для нас участие в мероприятии подобного уровня – уникальный опыт. Никогда ранее крымские общественники не были допущены на площадку Совета Безопасности ООН", – рассказала в интервью "Взгляду" Гридчина.

По ее словам, эта неформальная площадка, которую называют "формулой Аррии" по имени венесуэльского дипломата Диего Аррии, станет редкой возможность заявить о себе и рассказать правду о жизни на полуострове.

"Самое главное, чего хотелось бы добиться – развенчать мифы, которыми западные коллеги окружили существование Крыма. Сегодня мы в очередной раз попытаемся пробить информационную блокаду, рассказать правду о жизни украинцев в Крыму", – подчеркнула она.

Также крымчанка намерена открыть глаза Западу "на варварскую ситуацию с дискриминацией русского языка" в нынешней Незалежной и нарушения прав русскоязычных граждан этой страны.

Гридчина надеетеся, что в Совбезе ООН ее не станут прерывать, как это делала украинская делегация в ОБСЕ с криками и стучаньем ногами, и всю необходимую правду она донесет до слушателей.

Напомним, в ноябре 2019 г. посланники Незалежной устроили скандал, пытаясь сорвать выступление представителей Крыма на форуме Совета ООН по правам человека в Женеве.

