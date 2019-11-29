Украина гонит крымчан из штаб-квартиры ООН

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Украина пытается не пустить жителей Крыма на форум по правам человека, который пройдет под эгидой Совета ООН в Женеве.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу украинской общины полуострова Анастасию Гридчину. По ее словам, Киев направил в секретариат официальное письмо, а котором утверждается, что крымчане могут представлять полуостров только в составе украинской делегации. Об ответной реакции Женевы пока ничего не сообщается.
До этого украинцы сорвали выступление в ОНН российского депутата Руслана Бальбека по вопросам национальных меньшинств. Делегаты с Незалежной начали стучать табличками по столу, после чего секретарь попросил Бальбека остановиться. Там же была и Анастасия Гридчина, ее выступление не состоялось по неизвестным причинам.
Кроме того, украинцы сорвали выступлению представителя Сербии, который не увидел в Крыму ущемления прав национальных меньшинств.
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