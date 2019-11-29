Киевляне кляузничают в Женеву на жителей полуострова

Украина пытается не пустить жителей Крыма на форум по правам человека, который пройдет под эгидой Совета ООН в Женеве.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу украинской общины полуострова Анастасию Гридчину. По ее словам, Киев направил в секретариат официальное письмо, а котором утверждается, что крымчане могут представлять полуостров только в составе украинской делегации. Об ответной реакции Женевы пока ничего не сообщается.

До этого украинцы сорвали выступление в ОНН российского депутата Руслана Бальбека по вопросам национальных меньшинств. Делегаты с Незалежной начали стучать табличками по столу, после чего секретарь попросил Бальбека остановиться. Там же была и Анастасия Гридчина, ее выступление не состоялось по неизвестным причинам.

Кроме того, украинцы сорвали выступлению представителя Сербии, который не увидел в Крыму ущемления прав национальных меньшинств.