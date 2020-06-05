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Города смоет: Украину ждет катастрофа из-за водной блокады Крыма

Города смоет: Украину ждет катастрофа из-за водной блокады Крыма
Фото: commons.wikimedia.org/Kosteckiy19 (CC BY-SA 4.0)
В случае уничтожения Каховского водохранилища пострадает только Незалежная

Полуостров уже "несильно просит" украинской воды. А вот Киев может пожалеть о своем поступке, заявил член комитета Софведа по международным делам Сергей Цеков.

Речь идет о недавнем предложении украинского радикала Дмитрия Корчинского ликвидировать Каховское водохранилище, уничтожив плотину, и таким образом "предотвратить" подачу воды в Крым из Незалежной. Напомним, она поступала ранее из этого водохранилища по Северо-Крымскому каналу на полуостров. По словам Цекова, такие действия могут привести саму Украину к катастрофе. После взрыва плотины может смыть населенные пункты, а Крым не пострадает.

"…на нас от этого взрыва вообще никакого воздействия не будет, потому что вода по Северо-Крымскому каналу уже не идет в течение шести лет. Мы ее уже несильно просим",

заявил он в беседе с РИА ФАН.

Цеков добавил, что водоснабжение по Северо-Крымскому каналу – не панацея и не решит всех проблем. Эта вода "использовалась для сельскохозяйственных и промышленных нужд на 85–90%. Канал практически не обеспечивал Крым питьевой водой", – подытожил он.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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