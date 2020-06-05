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Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС

Оставить Крым без воды: на Украине предложили взорвать свою же ГЭС
Фото: commons.wikimedia.org/Липунов Дмитрий
Радикалы готовы пасти на полуострове овец, лишь бы насолить "москалям"

Украинский радикал Дмитрий Корчинский предложил на своей странице в Facebook уничтожить Каховское водохранилище, чтобы Крым уже точно нельзя было обеспечить водой с территории Украины. Сделать это бывший кандидат в президенты Незалежной хочет для того, чтобы Россия точно уже не смогла договориться с Киевом о поставках воды.

С точки зрения радикала, Каховская гидроэлектростанция не играет особой роли в электроснабжении Украины, и все гидроэлектростанции страны дают менее 10% всей энергии. Корчинский уверен, что солнечные батареи и ветряные станции превзойдут ГЭС по количеству вырабатываемой энергии. А когда Крым будет "деоккупирован", от сельского хозяйства в северной части Крыма вообще якобы нужно отказаться, так он дает мало прибыли. Корчинский предлагает пасти там овец.

Радикал признает, что это повредит интересам Херсона, однако их нужно убедить использовать передовые аграрные технологии.

Стоит отметить, что Каховская ГЭС на Днепре работает с 50-х годов прошлого века. Станция рядом с Крымом вырабатывает мощность 351 МВт, для сравнения, у Саяно-Шушенской ГЭС этот показатель 6400 МВт. Однако утверждать, что солнечные батареи и ветряные станции способны заменить Каховскую ГЭС, довольно странно. Гидроэлектростанция работает исправно, и есть планы постройки Каховской ГЭС-2.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Алексей
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ПРикольные свинки. там вокгруг водохрагилища стока всего стоит, как оно без воды то будет. А с запорожьем че станет.
Это реально выстрел себе в брюхо.
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