Ученые разработали проект по снижению дефицита водоснабжения на полуострове

В ближайшее время населению Крыма необходимо научиться рационально использовать воду, но специалистами уже разработан план, который позволит решить проблему нехватки водоснабжения в регионе, правда, для его реализации понадобится какое-то время. Об этом рассказал председатель совета Российского союза спелеологов, преподаватель Крымского федерального университета имени Вернадского Геннадий Самохин.

"При рациональном использовании воды Крым потенциально способен обойтись без дополнительных источников водоснабжения, таких как Северо-Крымский канал", – цитирует РИА "Новости" ученого.

Он сообщил, что сотрудники университета разработали проект по добыче воды из водоносных горизонтов, которые находятся под верхним уровнем рек. По словам специалиста, именно по древним руслам стекает в море много воды в районе Судака, мысов Айя и Фиолент.

При этом, отметил Самохин, на реализацию плана уйдет около двух лет. За это время крымчанам нужно рационально расходовать ту воду, какая есть в наличии сейчас.

"В некоторых местах из-за потерь в сетях водоснабжения из 100 куб, выкачанных из водохранилища, до потребителя доходит 30-40 куб. А еще около 25% от этого теряется уже в домах потребителей", – подчеркнул ученый.

Также он считает, что необходимо перепрофилировать те производства на полуострове, которые "забирают" значительные объемы воды. В качестве примера Самохин привел приснопамятный завод "Титан". Напомним, в августе 2018 г. на этом градообразующем химпредприятии Армянска произошла авария с выбросом ядовитых веществ в воздух.

Добавим, до воссоединения Крыма с Россией до 85% пресной воды на полуостров доставлялось Украиной через Северо-Крымский канал. Киев перекрыл его в конце весны 2014 года. С тех пор российская Республика испытывает дефицит с водой, особенно после бесснежных зим и в периоды засухи.