Отдохнуть смогут только местные жители

Крымские отели и санатории снова распахнут свои двери для посетителей с 15 июня. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Как пояснил в своем инстаграм-аккаунте руководитель республики, на туристических объектах смогут отдыхать пока только сами крымчане. Для оформления брони потребуется предъявить регистрацию по месту пребывания или по месту жительства в регионе.

Соответствующий указ размещен на официальном портале правительства Крыма.

Сегодня "Утро.ру" рассказывало, что россиянам разрешили выезд за границу по особым случаям. При этом один из экспертов заявил, что с медицинской точки зрения обоснований этому решению нет.

