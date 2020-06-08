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Крымские отели и санатории снова распахнут свои двери для посетителей с 15 июня. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
Как пояснил в своем инстаграм-аккаунте руководитель республики, на туристических объектах смогут отдыхать пока только сами крымчане. Для оформления брони потребуется предъявить регистрацию по месту пребывания или по месту жительства в регионе.
Соответствующий указ размещен на официальном портале правительства Крыма.
Сегодня "Утро.ру" рассказывало, что россиянам разрешили выезд за границу по особым
случаям. При этом один из экспертов заявил, что с медицинской точки зрения
обоснований этому решению нет.
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