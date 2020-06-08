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"Своего коронавируса полно": вирусолог не нашел оснований для открытия границ

"Своего коронавируса полно": вирусолог не нашел оснований для открытия границ
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Кирилл Зыков
Эксперт полагает, что границы открылись не по медицинским причинам

С сегодняшнего дня россиянам разрешили выезд за границу по особым случаям. Однако вирусолог утверждает, что с медицинской точки зрения обоснований этому решению нет.

Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал изданию URA.RU, что основанием для такого решения могли стать другие, более весомые причины – как экономические, так и политические. При этом, по его словам, изменений по медицинским факторам нет, несмотря на то, что сейчас ситуация с распространением коронавирусной инфекции гораздо лучше, чем два месяца назад. 

"Уровень эпидемии по-прежнему довольно высокий", – говорит он.

При этом Альтштейн утверждает, что опасаться резкого увеличения количества заболевших из-за открытия границ не следует – этого не случится благодаря жесткой системе контроля въезжающих. 

"Я думаю, их будут как и прежде помещать на карантин и контролировать их состояние. А в целом бояться "завозного" коронавируса не стоит – у нас и своего полно", – рассказывает он. 

Напомним, накануне Михаил Мишустин сообщил, что государство решило открыть границы. Благодаря снижению прироста больных до 2% правительство одобрило подобную меру в ответ на просьбы граждан. Выехать за границу можно для лечения, работы, учебы или поездки к родственникам.

Согласно последним данным, количество заболевших в России превысило 476 тыс человек, из которых более 230 тыс вылечились. Всего от инфекции скончались 5 971 больной.

Евгения НАГОРСКАЯ

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