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Озвучена свежая статистика по COVID-19 в России на 8 июня

Озвучена свежая статистика по COVID-19 в России на 8 июня
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
За последние сутки умерли 112 человек

На утро понедельника в России выявили 476658 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки инфекцию подхватили еще 8985 человек.

Акутальную статистику по коронавирусу приводит оперштаб.

Жертв инфекции стало больше на 112. Таким образом, за все время пандемии в России умерли 5971 пациент с COVID-19.

Наибольшее число заболевших по-прежнему в столице. В Москве инфекцию подхватили 197018 жителей. В Московской области – 44983. В Санкт-Петербурге коронавирусом заболели 18835 человек, в Нижегородской области – 12442 и 7668 в Свердловской области.

По данным оперштаба, у 36,6% новых пациентов не было признаков заболевания.

При этом ситуация в России стабилизируется: за последние сутки из Китая выздоровели еще 3959 человек, подхвативших инфекцию. Всего победить болезнь в нашей стране смогли 230688 жителей.

Карантинные меры в большинстве регионов России пока не отменены, но власти постепенно снимают ограничения. В Москве режим самоизоляции продлится до 14 июня. Тогда же могут отменить цифровые пропуска – точно об этом мэр Сергей Собянин должен объявить сегодня.

Карина СИРАЗОВА

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