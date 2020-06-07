От пропускной системы власти могут отказаться в ближайшее время

Уставшим от карантина жителям столицы сообщили хорошие новости.

Цифровые пропуска в Москве, введенные на фоне вспышки коронавируса, могут отменить с середины июня. Об этом стало известно журналистам. По информации источников РБК, есть вероятность, что специальный документ для передвижения по столице не понадобится уже с 14 июня.

Как сообщается в материале, сценарий отмены пропусков в Москве обсудили столичные власти. О новом этапе снятия ограничений в городе журналистам сообщил близкий к мэрии источник. О решении, возможно, объявят уже завтра, 8 июня. Официального подтверждения этой информации пока нет. Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил о радикальных мерах по снятию карантина в Москве.

"Интерфакс" в свою очередь уточняет, что ослабление ограничительных мер проведут в два этапа. С 10 и с 15 июня. Отмена пропусков возможна на финальном этапе.

"Рассматривается также вопрос о постепенном, с соблюдением всех санитарных норм, запуске работы парикмахерских и кафе, отмене графика прогулок", – сообщил источник информагентства.



Напомним, режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса в столице ввели в конце марта. Система пропусков в Москве начала работать с 15 апреля. Сейчас ограничения постепенно снимают. Уже заработали торговые центры, горожанам разрешили гулять, но с соблюдением графика и в масках.

Ранее оперштаб столицы озвучил свежую статистику по коронавирусу на воскресенье, 7 июня.