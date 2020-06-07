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Обновлена статистика по коронавирусу в России на 7 июня

Обновлена статистика по коронавирусу в России на 7 июня
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
продолжение"Чуть не загнулась": инфицированная звезда "Аншлага" раскрыла жуткие подробности болезни
8 984 случаев COVID-19 выявлено за последние сутки

По данным на сегодня, 7 июня, в России от коронавируса умерло 134 человека. Новую инфекцию за последние сутки обнаружили почти у 9 тысяч человек в 84 регионах. Об этом сообщает оперштаб.

В Москве – 1956 случая, в Московской области 754,  в Петербурге – 340.

За весь период в России коронавирус обнаружили у 467 673 человек. Скончались от COVID-19 5 859 заразившихся.

В мире, по данным института Хопкинса, который приводит статистику онлайн, от коронавируса умерло почти 400 тысяч человек. По информации на 7 июня, число жертв - 399 832. COVID-19 за весь период заразились6 898 613 человек.

Ранее британские СМИ заявили, что Китай знал о том, что коронавирус заразен и смертельно опасен, еще в начале вспышки. Однако Пекин предпочел скрыть эту информацию. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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