Елена Воробей борется с опасной болезнью

Артистка подхватила коронавирус и сейчас лечится. Принимая поздравления с днем рождения, которые продолжают слать ей преданные поклонники, Воробей раскрыла некоторые подробности своего лечения. Судя по всему, сейчас звезда "Аншлага" находится в больнице. Неоднозначное заявление юмористки вызвало ожесточенные споры.

Воробей резко высказалась о последствиях, которые вызывает препарат против малярии гидроксихлорохин, который применяется при лечении COVID-19. К слову, споры о его эффективности не утихают до сих пор и в медицинской среде. Елена призвала подписчиков не пить его.

"Не пейте ГИДРОКСИХЛОРОХИН!!!!!я от него чуть не загнулась......"

– эмоционально написала она в комментариях к последнему посту в Инстаграм, обсуждая с поклонниками лечение.

Часть участников дискуссии согласилась с Воробей.

"и мне от него стало плохо", – отозвалась одна из пользовательниц.

Однако другие раскритиковали звезду "Аншлага" за советы, которые она раздает, не будучи медиком.

"Я его сегодня пью 5 день. По вашему я с двусторонней пневмание 2 степени должна была врача с этим препаратом ****** послать? И лежать достойно умирать,но отказаться от приема препарата. Лена не советуйте то в чем вы не специалист. Без этого препарата не выбраться его назначают всем. Это у вас в частных клиниках можно носом крутить буду небуду, у нас выбора нет в простых больницах",

– заявила другая подписчица.

Воробей подчеркнула, что лечат ее отнюдь не в частной клинике и сообщила, что о возможном действии препарата ее предупреждали сами врачи.

"Я не в частной клинике , а в обычной....мне там выдали этот препарат. Но сами врачи предупредили, что этот препарат большинство людей ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО переносят . Мне от него было очень плохо (…)" – ответила она.

Отметим, что в мае сообщалось о приостановке применения гидроксихлорохина против COVID-19 по инициативе ВОЗ. Тогда в организации заявили о необходимости на время отказаться от клинических испытаний и выразили сомнение в его безопасности. Об этом писала "Российская газета". Однако позже препарат эксперты Всемирной организации здравоохранения отменили запрет. В России гидроксихлорохин остался во временных рекомендациях Минздрава. Применение препарата в низких дозах при лечении коронавируса специалисты назвали обоснованным.

О том, что Елена Воробей заразилась коронавирусом, стало известно в начале июня.