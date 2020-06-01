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Звезда "Аншлага" подхватила коронавирус

Звезда "Аншлага" подхватила коронавирус
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Популярная российская пародистка рассказала, как проходит ее борьба с опасной инфекцией

Елена Воробей стала очередной жертвой атаки COVID-19. Несколько дней назад она подхватила коронавирус и теперь начинает борьбу с болезнью.

Печальной новостью звезда "Аншлага" поделилась на своей страничке в "Инстаграм". Пародистка записала видео, в котором рассказала свою историю знакомства с пресловутой заразой.

При этом сильно заметных симптомов у артистки не было – только небольшой кашель, передает телеканал "360".

Как подчеркнула пародистка, с коронавирусом шутки плохи, поэтому она посоветовала подписчикам при появлении температуры сразу обращаться к врачу. "Ребята, если температура высокая, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов!" – цитирует звезду  "Свободная пресса".


"Вечерняя Москва" отмечает, что Елена Воробей не сразу призналась в своем заболевании, так как не хотела беспокоить родственников. Однако в итоге все же решилась поделиться проблемой.

Ранее "Утро.ру" писало, как Елена Воробей осталась без квартиры из-за коронавируса.

Ольга ФЕДОРОВА

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