Популярная российская пародистка рассказала, как проходит ее борьба с опасной инфекцией

Елена Воробей стала очередной жертвой атаки COVID-19. Несколько дней назад она подхватила коронавирус и теперь начинает борьбу с болезнью.

Печальной новостью звезда "Аншлага" поделилась на своей страничке в "Инстаграм". Пародистка записала видео, в котором рассказала свою историю знакомства с пресловутой заразой.

При этом сильно заметных симптомов у артистки не было – только небольшой кашель, передает телеканал "360".

Как подчеркнула пародистка, с коронавирусом шутки плохи, поэтому она посоветовала подписчикам при появлении температуры сразу обращаться к врачу. "Ребята, если температура высокая, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов!" – цитирует звезду "Свободная пресса".

"Вечерняя Москва" отмечает, что Елена Воробей не сразу призналась в своем заболевании, так как не хотела беспокоить родственников. Однако в итоге все же решилась поделиться проблемой.

Ранее "Утро.ру" писало, как Елена Воробей осталась без квартиры из-за коронавируса.