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Елена Воробей стала очередной жертвой атаки COVID-19. Несколько дней назад она подхватила коронавирус и теперь начинает борьбу с болезнью.
Печальной новостью звезда "Аншлага" поделилась на своей страничке в "Инстаграм". Пародистка записала видео, в котором рассказала свою историю знакомства с пресловутой заразой.
При этом сильно заметных симптомов у артистки не было – только небольшой кашель, передает телеканал "360".
Как подчеркнула пародистка, с коронавирусом шутки плохи, поэтому она посоветовала подписчикам при появлении температуры сразу обращаться к врачу. "Ребята, если температура высокая, лучше в больницу, так как есть опасность тромбов!" – цитирует звезду "Свободная пресса".
"Вечерняя Москва" отмечает, что Елена Воробей не сразу призналась в своем заболевании, так как не хотела беспокоить родственников. Однако в итоге все же решилась поделиться проблемой.
Ранее "Утро.ру" писало, как Елена Воробей осталась без квартиры из-за коронавируса.
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