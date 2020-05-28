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Звезда "Аншлага" осталась без квартиры из-за коронавируса

Звезда "Аншлага" осталась без квартиры из-за коронавируса
Елена Воробей. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие артисты оказались в бедственном положении, лишившись заработка из-за пандемии

Елена Воробей выставила на продажу жилье. На такой шаг юмористка решилась из-за нехватки денег. Звезде "Аншлага" придется расстаться с квартирой в Черногории – в этой стране она любила проводить летний отпуск.

В беседе с журналистами Воробей пожаловалась, что театральные артисты-бюджетники могут рассчитывать на выплаты от государства. А тем, кто работает как ИП, "не полагается ничего".

"Перспектива угнетающая. А я единственный кормилец в семье: у меня дочь, племянники, племянницы школьного возраста, которые уже не попадают ни под какие выплаты. Меня это, конечно же, заставляет нервничать",

- призналась она в интервью "Собеседнику".

При этом она отметила, что, конечно, жизнь звезд и обычных людей сравнивать нельзя. У многих артистов все же есть недвижимость за границей и элитное жилье.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать", – с сожалением констатировала артистка.

Между тем Воробей подчеркнула, что впадать в уныние даже в такой ситуации нельзя. Вместо того, чтобы жалеть себя, нужно по мере возможности помогать другим – тем, кому гораздо тяжелее. Юмористка рассказала, что занимается волонтерством – доставляет продукты россиянам, которые в пандемию не могут покинуть дом.

А вот другая звезда "Аншлага" – Регина Дубовицкая – на жизнь не жалуется. Ведущая заявила, что проблем с финансами у нее пока нет.

"Да и запросы небольшие: устрицы я не покупаю, а на кусок мяса и овощи пока что хватает", – отметила она.

Ранее Елена Воробей откровенно рассказала, как поймала мужа на измене.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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