Юмористка рассказала о неудачном браке

Елена Воробей была замужем за актером из Санкт-Петербурга. С Андреем Кислюком артистка прожила около десяти лет, однако потом у него появилась другая женщина. Из-за измен супруга они развелись. Юмористка признается, что ей было тяжело, но она приняла решение отпустить мужчину.

В студии программы "Судьба человека" ведущий вспомнил о прошлых интервью актрисы, где она говорила, что сначала даже хотела подружиться с молоденькой девушкой, которая закрутила роман с ее благоверным. Теперь артистка старается не оборачиваться назад и не вспоминать о произошедшем, а просто оценивает свой первый брак как хороший опыт.

Личная жизнь Елены Воробей после расставания с первым мужем долгое время хранилась в тайне. В 2003 г. звезда "Аншлага" родила дочку, однако имя ее отца так и осталось публике неизвестно.

Сейчас в жизни юмористки есть другой мужчина, с которым она познакомилась в театре во время работы. Они не оформили отношения, но уже несколько лет живут вместе.

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