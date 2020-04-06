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Звезда "Аншлага" поймала мужа на измене

Звезда "Аншлага" поймала мужа на измене
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юмористка рассказала о неудачном браке

Елена Воробей была замужем за актером из Санкт-Петербурга. С Андреем Кислюком артистка прожила около десяти лет, однако потом у него появилась другая женщина. Из-за измен супруга они развелись. Юмористка признается, что ей было тяжело, но она приняла решение отпустить мужчину.

В студии программы "Судьба человека" ведущий вспомнил о прошлых интервью актрисы, где она говорила, что сначала даже хотела подружиться с молоденькой девушкой, которая закрутила роман с ее благоверным. Теперь артистка старается не оборачиваться назад и не вспоминать о произошедшем, а просто оценивает свой первый брак как хороший опыт.

Личная жизнь Елены Воробей после расставания с первым мужем долгое время хранилась в тайне. В 2003 г. звезда "Аншлага" родила дочку, однако имя ее отца так и осталось публике неизвестно.

Сейчас в жизни юмористки есть другой мужчина, с которым она познакомилась в театре во время работы. Они не оформили отношения, но уже несколько лет живут вместе.

Ранее "Утро" рассказывало, как Елена Воробей попала в больницу из-за проблем с рукой.  

Фоторепортаж
Выжили не все: что стало со звездами "Аншлага"
Регина Дубовицкая. Фото: www.globallookpress.com Геннадий Ветров. Фото: www.globallookpress.com Елена Воробей. Фото: www.globallookpress.com
Сергей Дроботенко. Фото: www.globallookpress.com Юрий Гальцев. Фото: www.globallookpress.com Клара Новикова. Фото: www.globallookpress.com Братья Пономаренко. Фото: www.globallookpress.com +1
Дарья ПЕТРОВА

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