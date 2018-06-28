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В Испании Елену Воробей уронили в грязь

Елена Воробей. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Агент по недвижимости заявила о жутком беспорядке в доме известной пародистки

У Юлии Галкиной испортились отношения с Еленой. Артистка объявила, что не советует доверчивым людям связываться с женщиной-жуликом. Как ее обманула риелтор, артистка не уточнила.

Она только посоветовала владельцам домов и квартир в Испании не оставлять Юлии ключи от своих жилищ. "Лично знаю очень многих людей, пострадавших от действий этого человека!" – написала артистка в соцсети.

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На вопрос журналистов пародистка ответила коротко: "Ничего не случилось". И пообещала рассказать потом.

А Юлия, в свою очередь, обвинила Елену в интригах. По словам Галкиной, Воробей – "обиженная актриса" и "больная женщина".

В прошлом году, сообщила агент, пародистка решила сдать свой испанский дом. Он находился в ужасном состоянии, и "арендатору самой пришлось все отмывать". Но на этом история не закончилась.

"Клиенты снова обратились к нам, заплатили задаток за это лето. Но в мае Воробей вышла на них сама, заявив, что повышает цену аренды. Сказала, ей нужны деньги", – продолжила риелтор. И предположила, что потребность в средствах у артистки возникла из-за операции дочери.

Сама агент при этом предложила арендаторам "общаться с Еленой напрямую или выбрать два других дома, потому что не хотела ввязываться – Елена все-таки собственница недвижимости".

Накануне Галкина предупредила Воробей о необходимости переоформить страховку. Наверное, это вывело Елену из себя, предположила риелтор. Пародистка написала агенту "странные вещи, якобы та "украла у нее дизайнерский душ и поставила китайский", а потом последовало прямое обвинение в обмане. 

В начале этой недели Елена Воробей показалась поклонникам в натуральном виде, без макияжа. И выглядела она тогда весьма недурно.


При этом пародистка – женщина зрелого возраста, не юная, отмечает EG.RU. А сама артистка под фото отметила, что походы по магазинам ее раздражают - она любит покупать вещи без примерки. 

Полина ДОРОЖКИНА
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