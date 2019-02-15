Звезда юмора поделилась интимом

Известная артистка без стеснения рассказала об отношениях с мужчинами

Елену Воробей невозможно застать врасплох. И каверзными вопросами трудно озадачить: чувство юмора помогает ей избегать всех острых углов, даже когда речь идет об интиме.

Артистка без запинки ответила на все вопросы, которые задали ей чересчур любопытные журналисты. И фразу "Никогда не лягу в постель с..." продолжила весьма оригинально.

"Элтоном Джоном",

– выпалила она корреспонденту StarHit. И пояснила:

"У него же есть другой".

Что касается мужчин, которых Елена подпустила бы к себе, то и здесь все просто. Если бы за юмористкой стал ухаживать олигарх, то она бы сначала поинтересовалась, готов ли он к серьезным отношениям с несерьезным человеком. А потом спросила бы миллиардера, не боится ли он после совместной жизни с ней превратиться из миллиардера в миллионера.

На вопрос, что бы она сделала, если бы у нее появилась волшебная палочка, звезда ответила: "Следила бы за батарейкой – она никогда не должна садиться. А убирая в ящик, наклеила бы стикер "Не зубочистка".

К богатству Воробей вообще относится спокойно. Яхту она бы никогда не купила, "потому что у ее владельца две радости в жизни – сначала день покупки, а затем день, когда он от нее избавляется". А золотые зубы ей не нужны, ведь "не смогла бы постоянно ходить с открытым ртом", а "по-другому же такую красоту народу не покажешь".

Ей жалко тратить деньги "на суперпупербренды-тренды, то есть фактически платить за лейблы". "Уникальные наряды, существующие в одном экземпляре", у артистки есть – в них она выступает. Но все-таки основная часть вещей – обычные, очень простые no name.

Кое-что может напугать юмористку. К примеру, Елена проснется в холодном поту, если приснится, что она "выходит к зрителям и напрочь забывает текст роли".

На днях стало известно, что есть мужчина, к которому Елена Воробей испытывает и нежные чувства, и пылкую страсть. Это ее коллега по сцене Евгений Петросян.

И, как уже решили в Сети, это взаимно. Неспроста ведь юморист, который теперь свободен от брачных уз, так расцвел в последнее время, судачат подписчики.