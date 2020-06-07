Пекин умышленно скрыл важные факты о новой инфекции

С таким заявлением выступили британские СМИ. Когда эпидемия началась, в Китае уже обладали важными данными о коронавирусе, о которых предпочли умолчать. Об этом пишет издание Daily Mail. Ссылаясь на расследование независимой медиагруппы Caixin, журналисты сообщили, что о коронавирусе на момент вспышки знали минимум пять лабораторий в Китае, однако сообщать ВОЗ об этом не торопились.

Еще в декабре, говорится в материале, исследователи знали о том, что коронавирус может передаваться от человека к человеку. Известно работавшим с образцами, взятыми у больных, было и о том, что новая инфекция смертельна.

В Китае на эти обвинения пока не ответили.

В России тем временем эпидемия понемногу идет на спад. Так, в Москве заговорили о радикальных мерах по снятию ограничений. Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что большая часть жестких мер, введенных на фоне пандемии, будет отменена к началу июля.

Оперштаб тем временем приводит свежую статистику по Москве. По последним данным на утро 7 июня, от коронавируса в столице скончались 55 пациентов.

За весь период в России зарегистрировано 458 689 случаев COVID-19, жертвами новой инфекции стали 5 725 заразившихся.

Ранее о происхождении коронавируса высказался экс-глава британской разведки. Он намекнул на его искусственное происхождение.