Большинство карантинных мер снимут к началу июля

Москва продолжает смягчать ограничения, введенные из-за коронавируса. Большую часть мер по борьбе с инфекцией отменяет к 1 июля. Такое заявление сделал мэр города Сергей Собянин.

Точный график снятия ограничений будет известен в понедельник, 8 июня. Собянин отметил, что сейчас в Москве работает уже больше половины торговых предприятий. Бытовые услуги же открыты на две трети.

По словам Собянина, начнется поэтапное восстановление ресторанной и туристической отраслей. Однако спортивные объекты и загсы пока открывать рано. Уличные фестивали и мероприятия также пока останутся под запретом.

Санитарные ограничения при этом останутся еще не на один месяц, заверил мэр.

Москва из жесткого режима выходит плавно, поэтому повторного всплеска заболеваемости быть не должно, сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". По словам мэра, риска массовых заражений в ближайшее время нет.

Ранее в столице запретили продавать алкоголь в барах с площадью меньше 20 м кв., если заведение находится в здании жилого дома, напоминает "ФедералПресс". Такой закон подписал Собянин из-за жалоб жильцов.

Режим самоизоляции в Москве действует до 14 июня. Гулять жители столицы могут лишь по особому графику.