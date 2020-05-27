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Собянин продлил карантин в Москве

Собянин продлил карантин в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
Москвичи должны будут соблюдать режим самоизоляции еще две недели

Жителям столицы придется посидеть дома до 14 июня из-за эпидемии коронавируса. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом градоначальник написал в своем блоге. 

Как рассказал Собянин, с понедельника горожане, в том числе пожилые, смогут гулять и заниматься спортом на улице. Нельзя будет подышать свежим воздухом жителям с коронавирусом, людям с признаками ОРВИ, а также тем, кому врачи предписали соблюдать тотальный режим самоизоляции. Откроются городские парки и зеленые территории, кроме "Зарядья". 

Получать цифровой пропуск для этого не нужно. При этом система пропусков будет и дальше работать, а срок их действия автоматически продлится. Однако гулять можно лишь в масках и перчатках. Люди смогут выходить из домов с 9 утра до 21 вечера, но не чаще трех раз в неделю. При этом пользоваться общественным транспортом во время прогулок нельзя, а также не рекомендуется уходить дальше, чем на 2 км от места жительства. 

"Новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными. Я сам от них не в восторге", – сказал Собянин. 

Как и говорилось ранее, с 1 июня заработают непродовольственные магазины и автосалоны, а также химчистки, прачечные, салоны по ремонту обуви и одежды. Вновь откроются ярмарки выходного дня. Также москвичи смогут взять велосипеды напрокат. Пять тысяч коек вернутся к привычной работе. 

Также послабления будут и для спортсменов – откроются стадионы и объекты для тренировок. Как добавил мэр Москвы, нельзя забывать о риске того, что ситуация может резко ухудшиться. Собянин также подчеркнул, что открывать фитнес-клубы, салоны красоты и театры пока рано. 

Полина ИВАНОВА

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