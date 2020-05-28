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Скандальный Уткин высказался матом о карантине в Москве

Скандальный Уткин высказался матом о карантине в Москве
Василий Уткин. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Журналист отказался носить маску

Спортивный комментатор Василий Уткин поддержал свою репутацию скандалиста, эмоционально отреагировав на новые правила, введенные властями столицы из-за коронавируса. Ему не понравилось требование надевать на лицо защитную маску во время прогулок в общественных местах.

"Я не стану надевать маску, гуляя по улице. Совсем вы ... (мат, слово в значении "сошли с ума" – прим. ред.), не будет этого", - написал Уткин в "Твиттер".

Одни подписчики его поддержали, Другие сообщили, что надевают маску при походах в магазин и считают это нормальным.

"Будьте умнее, не будьте как Вася!" – призвал один из пользователей Сети.

На высказывание Уткина отреагировал и политолог Армен Гаспарян. Он предложил в случае заражения лечить "такого дерзкого" не за государственный счет, а из личных средств и по коммерческим расценкам, передает "Царьград".

Ранее стало известно, что режим самоизоляции продлится в Москве минимум до середины июня, однако с 1 июня жители города смогут регулярно гулять. Режим прогулок определят власти.

Василий Уткин в недавнем прошлом стал жертвой нападения. По его мнению, причиной послужил конфликт с известным футбольным тренером.

Николай ВИКТОРОВ

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