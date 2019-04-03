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Василий Уткин знает причину и заказчиков нападения на него в Москве

Василий Уткин. Фото: www.globallookpress.com
Известный ведущий осторожно намекнул на предполагаемых организаторов

Спортивный телекомментатор Василий Уткин заявил, что его атаковал некий мужчина, брызнув ему в лицо неизвестной пахучей жидкость. Уткин добавил, что это могли сделать только два человека. Он попросил своих поклонников не волноваться за него, его жизни ничто не угрожает.

"Не стоит за меня беспокоиться, все под контролем.)", - обратился он к своим подписчикам в Instagram.

Неприятный инцидент произошел накануне вечером на выходе из спорткомплекса "Локо-спорт". Как рассказал Уткин в своем telegram-канале, он возвращался с тренировки своей любительской футбольной команды "Эгриси".

"Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из Локо-Спорт, у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон – для отчетности. Чем брызнул – не понимаю, жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах. Попало в левый глаз. Вскользь. Мазила", – написал он.

Лица нападавшего он рассмотреть не успел, но отметил, что на этот шаг могли решиться лишь двое, и оба – по одной причине. А нападение было способом "припугнуть" его, пишет "Вечерняя Москва".

Конкретных имен он не назвал, однако добавил, что о них он рассказал в своем свежем выпуске "Футбольного клуба" на Youtube-канале. В нем ведется речь о деятельности футбольного агента Алана Агузарова и его связях с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Во время сюжета прозвучала мысль о том, что агентство Агузарова завышает стоимость футболистов.

Позже Уткин опубликовал в своем Twitter коллаж с собой и Черчесовым, приправив ее подписью "Стас Черчесов и конфликт интересов".

В полицию телекомментатор отказался обращаться, передает телеканал "360".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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