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Прогулки разрешат с условием: Собянин объявил о смягчении карантина в Москве

Прогулки разрешат с условием: Собянин объявил о смягчении карантина в Москве
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Президент России провел совещание с мэром столицы

Сергей Собянин рассказал о ситуации с эпидемией коронавируса Владимиру Путину. 

О СМЯГЧЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР

1. Мэр столицы предложил в тестовом режиме на одну-две недели составить график, по которому жители домов смогут гулять поочередно.

2. Собянин считает возможным открыть непродовольственную торговлю с 1 июня.

3. Мэр столицы также хочет, чтобы начали работать прачечные и химчистки. 

О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ В МОСКВЕ

1. Собянин рассказал Путину, что около 700 предприятий и тысяча строительных площадок вновь заработали в столице поле перерыва. 

2. По словам главы города, число тяжелых случаев заболеваний в столице с 12 мая снизилось на 40%. Сама же ситуация с COVID-19 контролируется и будет улучшаться. 

ТЕЗИСЫ ПУТИНА

1. Президент России похвалил мэра Москвы за борьбу против коронавируса. 

2. Путин отметил, что важно, чтобы часть коек, которые перепрофилировали под больных с коронавирусом, вернулись в плановый режим работы. 

3. Глава государства попросил мэра столицы помочь регионам с эпидемией и отправить туда медиков, как можно скорее. 

Собянин заверил Путин, что Москва поможет регионам. Градоначальник также подчеркнул, что город готов к проведению 24 июня Парада Победы. 

Позже агентство "Интерфакс" со ссылкой на источника сообщило, что гулять ранним утром – с пяти до девяти часов -можно будет без ограничений. В остальное время люди смогут выходить на улицы три раза в неделю: дважды в будни и один раз в выходной. График опубликуют на сайте mos.ru. 

Трансляцию совещания главы государства и мэра столицы можно было посмотреть на ютуб-канале телеканала "360". 

Полина ИВАНОВА

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