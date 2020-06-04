Бывший глава английской разведки намекнул на искусственное создание COVID-19

В Великобритании озвучили свою версию происхождения коронавируса. Так, экс-руководитель разведки МИ-6 Ричард Дирлав заявил, что опасная инфекция могла быть создана в Китае.



Таким мнением британский разведчик поделился в интервью изданию Telegraph. Он выразил уверенность в том, что причиной мировой эпидемии COVID-19 стала утечка из китайской лаборатории в Ухане. И добавил, что вирус мог быть создан китайцами и в результате трагической случайности вырвался наружу.

Бывший глава МИ-6 ссылается на некий "надежный доклад" европейских экспертов, в котором ученые говорят, что с высокой долей вероятности вирус мог быть создан человеком.

При этом Дирлав решил поддержать президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в вопросе взыскания компенсации за пандемию с Китая. Британский разведчик тоже задался вопросом, будет ли КНР платить за последствия мировой трагедии.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вашингтоне планируют выставить Пекину счет за вспышку коронавируса. Американский президент, который также не исключал искусственного происхождения инфекции, намерен вернуть часть убытков, которые понесла экономика США из-за якобы запоздалой реакции Китая на распространение коронавируса. Поднебесная же все обвинения по созданию COVID-19 опровергает, передает телеканал "360".