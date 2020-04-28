США выставят Китаю счет за коронавирус
В Вашингтоне планируют выставить Пекину счет за вспышку коронавируса. Америка в этом смысле пойдет по стопам ФРГ, которая, по информации СМИ, уже предъявила Поднебесной финансовые претензии в размере $130 миллиардов.
В настоящий момент ситуация изучается специалистами, проводится серьезное расследование, отметил лидер США Дональд Трамп. И добавил, что его страна будет запрашивать в качестве компенсации более крупную сумму, но, какую именно, не уточнил., пишет РИА "Новости".
Американский президент планирует вернуть часть убытков, которые понесла экономика Штатов в связи с несвоевременным реагированием Китая на распространения COVID-19, уточняет "МИР 24".
"Мы пока не приняли окончательного решения... Мы проинформируем вас в свое время", – цитирует Трампа "Свободная пресса".
Отметим, что недавно Вашингтон обвинил Пекин в намеренном сокрытии информации о коронавирусе. Китайским исследователям, по версии Америки, было давно известно о существовании инфекции, было даже зафиксировано несколько случаев заболевания до начала массового заражения. Однако КНР ничего не сообщила об этом мировой общественности.
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