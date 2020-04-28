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США выставят Китаю счет за коронавирус

США выставят Китаю счет за коронавирус
Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
продолжениеУченые назвали самую уязвимую для COVID-19 группу крови
Америка решила последовать примеру Германии

В Вашингтоне планируют выставить Пекину счет за вспышку коронавируса. Америка в этом смысле пойдет по стопам ФРГ, которая, по информации СМИ, уже предъявила Поднебесной финансовые претензии в размере $130 миллиардов. 

В настоящий момент ситуация изучается специалистами, проводится серьезное расследование, отметил лидер США Дональд Трамп. И добавил, что его страна будет запрашивать в качестве компенсации более крупную сумму, но, какую именно, не уточнил., пишет РИА "Новости". 

Американский президент планирует вернуть часть убытков, которые понесла экономика Штатов в связи с несвоевременным реагированием Китая на распространения COVID-19, уточняет "МИР 24"

"Мы пока не приняли окончательного решения... Мы проинформируем вас в свое время", – цитирует Трампа "Свободная пресса"

Отметим, что недавно Вашингтон обвинил Пекин в намеренном сокрытии информации о коронавирусе. Китайским исследователям, по версии Америки, было давно известно о существовании инфекции, было даже зафиксировано несколько случаев заболевания до начала массового заражения. Однако КНР ничего не сообщила об этом мировой общественности. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Александр
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Странно что не Путин виноват... Впрочем нужно подождать - сейчас должны хохлы подтянуться. Они чего-нибудь более интересное придумают.
Геннадий Чебурашкин
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Почти всё производство США находится в Китае.
США хотят лишиться всего своего производства и стать аграрной страной? :))))))
Как были пастухами и бандитами, так ими и остались! :)))))
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