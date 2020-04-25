Американский госсекретарь уверен, что распространять ложную информацию китайцам помогает Иран

Власти Соединенных Штатов продолжают обвинять Китай в распространении коронавируса. Вашингтон пытается убедить представителей других стран в том, что в Пекине намерено скрыли часть информации о COVID-19. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

К декабрю 2019 г. власти Китая знали о том, что новый вирус появился в Ухане, однако не выполнили свои обязательства, чтобы остановить распространение инфекции. Кроме того, в стране сделали все, чтобы скрыть это, рассказал Майкл Помпео в интервью Бену Шапиро.

Госсекретарь добавил, что США оказывают экономическую помощь странам, которые пострадали от коронавируса, а также работают с ними, чтобы власти осознали вину Китая. По словам Помпео, США поставили перед собой задачу привлечь к ответственности тех, из-за кого умерло столько людей.

Он также заявил, что сейчас Китай распространяет ложную информацию, а помогает ему в этом Иран. Сотрудничество стран Помпео объяснил авторитарным режимом.

США теперь занимаются расследованием. В Вашингтоне предположили, что COVID-19 могли создать искусственно в одной из лабораторий, однако доказать это американцам не удалось. Президент Дональд Трамп заявил, что США все равно намерены выяснить истинное происхождение вируса.