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Версия об искусственном происхождении COVID-19 провалилась

Версия об искусственном происхождении COVID-19 провалилась
Фото: Sajad Hameed/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Обвинения в адрес Пекина оказались беспочвенными

Американская разведка не нашла доказательств лабораторного происхождения коронавируса, ставшего причиной нынешней пандемии. Это признала глава Бюро разведки и исследований Госдепартамента США Эллен Маккарти.

"Нет доказательств, что он был спроектирован или каким-либо образом создан", – приводит РИА "Новости" слова чиновницы. Она отметила, что ученые разных стран смогли проследить генетическую последовательность вируса. Это дает основания полагать, что его изменения носили естественный характер.

Ранее американские сенаторы заподозрили Китай в проведении опытов над вирусами, в результате утечки которых и началась эпидемия. В Пекине в ответ привели собственную версию развития событий.

При этом Всемирная организация здравоохранения не подвергает сомнению утверждение о том, что вирус имеет животное происхождение и люди заразились об больных летучих мышей, передает телеканал "360".

В то же время в Кремле призвали не спешить с выводами по поводу COVID-19, поскольку даже у специалистов еще недостаточно информации.

Пекин проинформировал ВОЗ о вспышке нового заболевания в декабре 2019 года. К настоящему моменту в мире инфицированы уже более 2,6 миллиона человек. Последние новости о ситуации с коронавирусом в России читайте в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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