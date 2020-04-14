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США расследуют роль Китая в распространении коронавируса

США расследуют роль Китая в распространении коронавируса
Фото: Cheng Min/XinHua/www.globallookpress.com
продолжениеВ Европе начинают отменять карантинные меры
Действия американских властей тоже будут проверены

COVID-19 мог быть создан в лаборатории Китая. С такими подозрениями выступили американские сенаторы. Глава комитета Сената по внутренней безопасности Рон Джонсон сообщил, что будет проведено расследование, которое даст ответ на вопросы – как возник вирус и почему ситуация дошла до пандемии, к которой США оказались не готовы.

"Было ли это заболевание передано от животного человеку? Или оно пошло из лаборатории в Китае?" – поделился Джонсон сомнениями с изданием Politico. Он допустил, что китайские специалисты могли действовать из лучших побуждений, например, работать над новыми лекарствами. Но это требует проверки.

Есть вопросы у сенаторов и к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они полагают, что она должна была действовать более эффективно в данной ситуации. Если бы ВОЗ своевременно признала опасность китайского вируса, специалисты в разных странах раньше приступили бы к созданию вакцины. Она же, напротив, долго успокаивала всех и затягивала с объявлением пандемии, фактически, дезинформируя общество, пишет URA.RU.

Отдельным пунктом сенатского расследования станет неспособность США противостоять эпидемии, передает "Вечерняя Москва". Как оказалось, вся медицинская техника и средства защиты поставляются в страну из-за рубежа. В условиях пандемии это сыграло серьезную негативную роль.

Ранее в Вашингтоне потребовали ввести санкции против Пекина, из-за которого началась эпидемия коронавируса, убившая тысячи американцев. О кошмаре, который творится в Америке, рассказала звезда НХЛ.

Николай ВИКТОРОВ

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