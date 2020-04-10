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Вашингтон задумался о наказании для Пекина за эпидемию коронавируса

Вашингтон задумался о наказании для Пекина за эпидемию коронавируса
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вашингтон нашел виновников в гибели американцев

Соединенные Штаты вознамерились "сурово наказать" власти Китая за распространение по миру коронавируса. С таким предложением выступил любитель раздавать направо и налево санкции, сенатор-республиканец Линдси Грэхэм.

Текст его обличительной антикитайской речи опубликовал Washington Examiner. По его словам, наказание КНР за его "утаивание" развития инфекции – это одна из областей, где республиканцы и демократы сходятся во мнениях. При этом политик подчеркнул, что Сенат в эпидемии не обвиняет президента Дональда Трампа.

"Мы виним Китай. Китай ответственен за 16 тыс смертей американцев и за 17 млн потерявших работу", – заявил Грэхэм.

Он считает, что именно "поведение" китайского правительства привело к столь масштабному распространению COVID-19 по всему миру.

Политик подчеркнул, что ответ американцев должен быль настолько "ошеломлящим", что заставит Пекин поменять "свое поведение".

В качестве наказания Грэхэм предложил прекратить выплачивать некототорые долги Китаю. Сенатор уверен, чо двухпартийный отпор Поднебесной ударит по китайцам "так строго, чтобы сдержать их в будущем".

По последним данным Университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировано более 486 тыс подтвержденных случаев коронавируса, скончались почти 18 тыс американцев.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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