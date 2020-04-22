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В Кремле высказались о происхождении COVID-19

В Кремле высказались о происхождении COVID-19
Фото: Matthias Balk/dpa/www.globallookpress.com
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В Москве не стали опровергать версию о создании коронавируса в лаборатории

Заявления об искусственном происхождении COVID-19 не имеют доказательств, по крайней мере, пока. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду, 22 апреля.

По его словам, эксперты высказывают противоположные точки зрения о том, как и где возник коронавирус, из-за которого сейчас страдает весь мир. Некоторые утверждают, что он был создан в лаборатории, другие исключают такую вероятность. Поэтому обвинять кого-либо в злых намерениях или халатности сегодня недопустимо.

"Пока мы просто не обладаем достаточным количеством информации о том, чтобы делать какие-то заключения", – цитирует Пескова РИА "Новости".

Ранее власти США инициировали расследование роли Китая в распространении пандемии. В ответ в КНР представили сведения о том, что очаг болезни был зафиксирован за пределами страны уже в начале января. В то же время в прессе появились ссылки на статьи американских ученых пятилетней давности, в которых они рассказывали об опытах над различными вирусами.

Пекин проинформировал Всемирную организацию здравоохранения о вспышке нового заболевания в конце 2019 года. С тех пор COVID-19 распространился по всему миру. В настоящий момент известно о более 2,5 млн случаев инфицирования. Свыше 177 тысяч человек скончались. Последние данные по ситуации с коронавирусом в России читайте в статье "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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