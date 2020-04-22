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Еще 5000 заразившихся: последняя статистика по коронавирусу в России на 22 апреля

Еще 5000 заразившихся: последняя статистика по коронавирусу в России на 22 апреля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
продолжениеОчаги инфекции вспыхнут в селах: экстрасенсы сделали предсказание о коронавирусе
От COVID-19 скончались 57 человек

Коронавирус продолжает распространяться по стране. За сутки в России врачи диагностировали китайскую инфекцию еще у 5236 человек в 78 регионах. Из них у 43% не было симптомов. Всего в стране больных оказалось 57999 человек. Об этом рассказал оперативный штаб.

В Москве COVID-19 инфицированы за день 2548 жителей. В Подмосковье заразились 631 человек, в Санкт-Петербурге – 294. 

Также стало известно, что от коронавируса за сутки умерли 57 пациентов. За все время эпидемии COVID-19 унес жизни 513 человек.

При этом выздоровели еще 547 россиян. Всего победить болезнь в стране смогли 4420 граждан. 

Пока же в стране продолжают вводить новые ограничения для борьбы с коронавирусом. Так, в Москве заработал автоматический контроль цифровых пропусков, а в Хабаровском крае людей обязали носить маски. 

Пик эпидемии, по мнению доктора Александра Мясникова, придется на май. Однако точные сроки предсказать сложно. 

Все последние новости о коронавирусе в России на 22 апреля – в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

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