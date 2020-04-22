Еще 5000 заразившихся: последняя статистика по коронавирусу в России на 22 апреля
Коронавирус продолжает распространяться по стране. За сутки в России врачи диагностировали китайскую инфекцию еще у 5236 человек в 78 регионах. Из них у 43% не было симптомов. Всего в стране больных оказалось 57999 человек. Об этом рассказал оперативный штаб.
В Москве COVID-19 инфицированы за день 2548 жителей. В Подмосковье заразились 631 человек, в Санкт-Петербурге – 294.
Также стало известно, что от коронавируса за сутки умерли 57 пациентов. За все время эпидемии COVID-19 унес жизни 513 человек.
При этом выздоровели еще 547 россиян. Всего победить болезнь в стране смогли 4420 граждан.
Пока же в стране продолжают вводить новые ограничения для борьбы с коронавирусом. Так, в Москве заработал автоматический контроль цифровых пропусков, а в Хабаровском крае людей обязали носить маски.
Пик эпидемии, по мнению доктора Александра Мясникова, придется на май. Однако точные сроки предсказать сложно.
Все последние новости о коронавирусе в России на 22 апреля – в материале "Утро.ру".
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Последние новости о коронавирусе на 22 апреля
В столице продолжают умирать зараженные, названо условие, которое поможет затормозить эпидемию, в Хабаровском крае ввели новое ограничение - важные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"
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