Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В России более 50000 больных: свежая статистика по коронавирусу

В России более 50000 больных: свежая статистика по коронавирусу
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
продолжениеРоссияне беднеют из-за коронавируса
Скончался от COVID-19 еще 51 человек

За сутки в России китайскую инфекцию нашли еще у 5642 человек в 78 регионах. У почти половины зараженных не было внешних симптомов. За все время эпидемии в стране коронавирус зафиксировали у 52763 жителей. Об этом сообщил оперативный штаб.

В Москве выявили 3083 случая коронавируса. В Подмосковье – 718, а в Санкт-Петербурге – 127. 

Эпидемия COVID-19 продолжает уносить жизни россиян. За день скончался 51 пациент. Всего в стране умерли 456 человек. 

Впрочем, есть и радостная новость. От коронавируса выздоровели еще 427 человек. Таким образом, с болезнью справились 3873  пациентов. 

В Роспотребнадзоре считают, что пик заболеваемости придется на ближайшие недели. Однако отменять режим самоизоляции сразу нельзя – необходимо постепенное ослабление. По данным СМИ, майские праздники россияне могут провести дома. 

При этом в Москве, Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге действует пропускной режим. Власти столицы не исключают того, что ограничительные меры могут ужесточить, если возрастет число нарушений самоизоляции. 

Все последние новости о коронавирусе в России – в материале "Утро.ру". 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Гимнастика после 50 лет: четыре упражнения сохранят слух

Секреты китайской народной медицины позволят лучше слышать

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей