Скончался от COVID-19 еще 51 человек

За сутки в России китайскую инфекцию нашли еще у 5642 человек в 78 регионах. У почти половины зараженных не было внешних симптомов. За все время эпидемии в стране коронавирус зафиксировали у 52763 жителей. Об этом сообщил оперативный штаб.

В Москве выявили 3083 случая коронавируса. В Подмосковье – 718, а в Санкт-Петербурге – 127.

Эпидемия COVID-19 продолжает уносить жизни россиян. За день скончался 51 пациент. Всего в стране умерли 456 человек.

Впрочем, есть и радостная новость. От коронавируса выздоровели еще 427 человек. Таким образом, с болезнью справились 3873 пациентов.

В Роспотребнадзоре считают, что пик заболеваемости придется на ближайшие недели. Однако отменять режим самоизоляции сразу нельзя – необходимо постепенное ослабление. По данным СМИ, майские праздники россияне могут провести дома.

При этом в Москве, Ростове-на-Дону и в Санкт-Петербурге действует пропускной режим. Власти столицы не исключают того, что ограничительные меры могут ужесточить, если возрастет число нарушений самоизоляции.

Все последние новости о коронавирусе в России – в материале "Утро.ру".