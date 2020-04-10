Проект планируют осуществить в три этапа

В столице с 13 апреля планируют вводить пропускной режим. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

Ужесточение мер самоизоляции вводят из-за того, что горожане перестали соблюдать правила карантина.

"Сначала пропуска в Москве введут для поездок на работу, потом для поездок в других целях, наконец, если понадобится, на передвижение внутри района", – объяснил градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Добавим, что система каршеринга приостановит работу с 13 апреля. Таким образом, функционировать в городе будут только госорганы, медицинские организации, предприятия пищевой и медицинской промышленности, производители средств индивидуальной защиты, важная для города инфраструктура и предприятия оборонной промышленности.