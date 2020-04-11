В Москве образовались пробки из "скорых" с больными COVID-19
Ситуация с эпидемией в Москве, где наибольшее число зараженных коронавирусом в стране, судя по видео очевидцев с десятками "скорых" у госпиталей, находится на грани коллапса. Из-за множества случаев подозрений на COVID-19 и пневмонию единственные пробки в городе образуются у больниц.
Так, в ночь на 11 апреля и утром перед клиническим центром ФМБА в Химках выстроилась длинная очередь из десяток карет скорой помощи с пациентами, у которых было подозрение на коронавирус или пневмонию.
Об этом стало известно телеграм-каналу Life Shot от источника в экстренных службах.
В похожей ситуации накануне оказался и госпиталь для ветеранов. Больницу подготовили для того, чтобы принимать людей с коронавирусом. В госпитали ждали 150 пациентов, однако выяснилось, что пригодны лишь 100 коек. Из-за этого и возникла очередь – приемное отделение не смогло принять всех больных.
Как рассказал заведующий подстанции скорой помощи №9 в Москве Георгий Комков, в среднем бригада "скорой помощи" выезжает 16-20 раз в сутки. Из них 5-7 случаев оказываются с коронавирусом или подозрением на него.
О том, что нагрузка на медучреждения в Москве выросла в несколько раз из-за большого числа больных, говорила и заместитель мэра Анастасия Ракова. За последние дни стали чаще госпитализировать не только пациентов с COVID-19, но и тех, у кого появились осложнения – коронавирусная пневмония. По ее словам, стационары и службы "скорой помощи" работают на пределе.
По последним данным на утро 11 апреля, в Москве за сутки коронавирус подтвердили у 1030 человек, всего по России – 1667 больных. Теперь в столице 8852 зараженных, в стране – 13 584. От COVID-19 за все время эпидемии скончались в городе 58 человек, 499 выздоровели.
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