В госпитале не хватает мест на всех

В Москве перед госпиталем ветеранов войн образовалась пробка из карет скорой помощи с заразившимися коронавирусом пациентами.

На опубликованном в Телеграм-канале Baza можно увидеть очередь из нескольких десятков машин.

Больницу перепрофилировали в инфекционный стационар для лечения пожилых пациентов. По некоторым данным, в госпитале сообщили о 150 свободных коек для пациентов, однако выяснилось, что для использования пригодны лишь около 100. Именно это и вызвало пробку – в приемном отделении не могут принять всех заразившихся.

Из-за роста случаев коронавируса нагрузка на медучреждения выросла в несколько раз. По последним данным, в Москве COVID-19 заболели 1124 человека.

