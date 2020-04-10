Тема COVID-19 не заслуживает такого внимания, считает певица

Высказывание Андрея Малахова о "пылающей от коронавируса" Рублевке не осталось незамеченными российскими звездами. На критику журналиста ответила певица Вика Цыганова.

По словам исполнительницы, ведущий "Прямого эфира" всего лишь пиарится на теме коронавируса, потому что сейчас она невероятно популярна. "Они все от этого кормятся", – высказалась Цыганова об артистах.

Сама экс-солистка группы "Море" к миру шоу-бизнеса себя давно не относит. Представителей телеканалов, считает она, "интересует всякая пустота", на которую у певицы нет времени. По словам, исполнительницы хита "Приходите в мой дом", звезды сейчас занимаются всем, чем пожелают, хотя на самом деле уделять внимание нужно совсем другим вещам.

"Мы живем при последних временах, это уже все понятно", – рассказала Цыганова "Царьграду", добавив, что сейчас нужно больше молиться и думать о своей душе.

О вспышке коронавируса в элитном поселке Рублевка Андрей Малахов высказался накануне. Телеведущий возмутился тем, что любители горнолыжных курортов пренебрегли правилами самоизоляции и привезли инфекцию из-за границы.