"Вы тупые?": муж Валерии накинулся на нарушителей карантина
Иосиф Пригожин заявил, что впервые за три недели домашней самоизоляции выбрался в город. Вместо пустых улиц Москвы он увидел множество машин, что неприятно его поразило. Об этом супруг Валерии рассказал в "Инстаграм".
Продюсер отметил, что вместе с женой отправился на благотворительный концерт в поддержку медиков. Ведь артисты всегда, по его словам, были на передовой, даже во времена Чернобыля, поддерживая дух людей. Однако куда ехали все эти люди, он понять не смог. Пригожин поинтересовался у подписчиков, неужели призыв властей разных уровней и государств о том, чтобы люди никуда не выходили, не являются для нашего народа авторитетом.
"Я не понимаю, как можно игнорировать призывы оставаться дома. <...> Это меня повергло в шок", – удивленно сказал продюсер, который подчеркнул, что понимает – возникают ситуации, когда выйти из дома просто жизненно необходимо.
"Вы что, правда, все тупые?" – заявил Пригожин.
Он добавил, что если люди будут сидеть дома, то карантин может раньше закончиться. Пока же мягкие меры не работают. Поэтому мэр и правительство, по мнению продюсера, вводят жесткие меры. А следующие – будут еще жестче, считает муж Валерии. Пригожин обратил внимание на то, что Россия может пойти по итальянскому сценарии "из-за безалаберности и безответственности наших граждан".
Он заметил, что растет число заболевших и количество жертв от коронавируса, а люди продолжают винить в ухудшении ситуации кого угодно, кроме себя.
Пригожин призвал людей не быть "придурками" и потерпеть, он попросил соотечественников не гулять по городу.
Однако подписчики набросились на продюсера в ответ. Многие отметили, что люди, возможно, выходили из своих домов по необходимости. Другие написали, что не у всех россиян есть возможность месяц просидеть дома взаперти.
"Хмм.. вы серьезно считаете ваш выезд на русское радио оправданным?", "Не все могут позволить просто взять и сидеть дома, или правда сытый голодному не товарищ?", "Людям нечем кормить детей, и им уже все равно от чего умирать от вируса или от голода", – прокомментировали видео Пригожина интернет-пользователи.
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