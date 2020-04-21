Дальнейшие потери будут зависеть от того, отменят карантин к лету или ограничения останутся еще года на два

Доходы россиян к концу 2020 г. снизятся, даже если эпидемия коронавируса отступит уже к июню. В этом уверены аналитики рейтингового агентства АКРА. Главный вопрос – каких размеров достигнут потери граждан и государства.

Как обычно, есть пессимистичный сценарий, оптимистичный и средний. Худший вариант предполагает высокую живучесть вируса и отсутствие эффективной вакцины в ближайшие два года. В этом случае, если карантин не удастся отменить к лету или его придется вводить повторно из-за вспышки смертности после отмены ограничительных мер, то ВВП России сократится на 7,5% уже к концу текущего года. Курс доллара поднимется выше 86 руб., инфляция достигнет 8%, реальные доходы россиян сократятся на 9,9%, без работы останется каждый девятый трудоспособный житель страны, а дефицит бюджета составит 8,5 трлн руб., пишут "Известия".

Если, напротив, все пойдет лучше ожиданий, то уже в июне жизнь начнет возвращаться в привычную колею. Безработица не усилится, инфляция не превысит 4%, доллар окажется на уровне 72 руб., доходы россиян снизятся всего на 1,3%, а дефицит бюджета достигнет примерно 2,5 трлн рублей.

И третий вариант, усредненный и наиболее вероятный по прогнозу АКРА, когда на строгий карантин потребуется три месяца, а потом отмена ограничений будет идти постепенно. Тогда безработица составит 6,7%, доходы граждан снизятся на 6,4%, доллар будет держаться на уровне 76 руб., а дефицит бюджета к концу 2020 г. составит 5,6 трлн рублей. Однако в этом случае ситуация начнет активно выправляться уже со следующего года, и к концу 2021 г. доходы россиян увеличатся на 2,7% при росте цен всего на 2,2%.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали пик эпидемии коронавируса на начало мая. При этом допустили, что режим самоизоляции сохранится до июня.

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в России составило 52763 человека. Это на 5642 больше, чем было накануне. Главные новости о ситуации с эпидемией в стране читайте в подборке "Утро.ру".