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Ученый предсказал окончание пандемии COVID-19 осенью: последние новости о коронавирусе на 21 апреля

Ученый предсказал окончание пандемии COVID-19 осенью: последние новости о коронавирусе на 21 апреля
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Коронавирус может исчезнуть только к концу лета - началу осени, число заразившихся в мире превысило отметку в 2,4 миллиона, а в Москве за сутки скончались 29 пациентов - важные новости о COVID-19 к утру вторника

Эпидемия коронавируса может закончиться только к концу лета – так считает профессор РНИМУ имени Н.И. Пирогова Александр Карабиненко. Пока у ученого нет уверенности в том, что победить вирус получится быстро. Медик подчеркнул, что инфекция ведет себя агрессивно, а реальных носителей может быть намного больше, чем зарегистрированных. Однако Карабиненко просит людей не паниковать и привыкать к новой реальности, добавляют "Известия".

Пока пандемия COVID-19 на спад не идет. К утру 21 апреля число инфицированных по всему миру превысило отметку 2,4 миллиона, по данным института Хопкинса. Россия по-прежнему остается на десятой строчке рейтинга по числу заразившихся. Больше всего заболевших в Москве.

За последние сутки в столице скончались 29 пациентов с подтвержденным диагнозом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперштаб. Их возраст – от 31 года до 94 лет, при этом большинство из них имели хронические заболевания. С начала эпидемии в Москве жертвами COVID-19 стали 233 человека.

Новые случаи COVID-19 есть и в регионах. В Новосибирской области к утру 21 апреля положительные тесты получили три человека. Как пишет РИА "Новости", пациенты из города никуда не выезжали и контактов с зараженными не имели.

В Алтайском крае подтвердился, передает то же агентство, 41 новый случай. Всего в регионе COVID-19 подтвержден у 127 человек. В Кузбассе, по информации РИА "Новости", общее число заболевших достигло 44. За последние сутки в регионе выявили 9 новых случаев. Всего в стране, по последним данным, 47121 больной.  

В группе риска из-за коронавируса оказались люди старше 65 лет. Также медики сделали прогноз по носителям ВИЧ. По мнению Вадима Покровского, директора центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции, вероятно, они более устойчивы к заражению. Так как на ранних этапах болезни иммунная система работает в усиленном режиме и вырабатывает больше антител к различным вирусам, – добавил он в интервью РИА "Новости".

Дарья ПЕТРОВА

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