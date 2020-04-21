Злоумышленники выдают себя за сотрудников коммунальных служб

В полицейских сводках все чаще встречаются случаи обмана граждан, которым навязывают платные услуги по обслуживанию жилищно-коммунального хозяйства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков во вторник, 21 апреля.

По его словам, мошенники звонят в квартиры, представляются работниками ЖКХ и требуют пустить их для проверки газовых плит или счетчиков. При этом они пытаются навязать покупку оборудования и платных услуг по его установке. Чаще всего жертвами аферистов становятся пенсионеры, сказал Бирюков.

Он призвал граждан быть бдительнее и напомнил, что на время режима самоизоляции приостановлены все плановые проверки газовых плит, труб, счетчиков на воду и электричество.

"Специалисты приезжают только по заявке граждан в экстренных случаях", – приводит "Вечерняя Москва" слова Бирюкова. Причем время выезда аварийной бригады обязательно согласовывается заранее, указал чиновник.

Ранее были раскрыты мошеннические схемы, когда у граждан выясняли личные данные под предлогом перечисления денежной компенсации за карантин или предлагали купить безлимитный пропуск на проезд.