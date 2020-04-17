Помощники по оформлению пропусков оказались мошенниками
Аферисты пользуются ситуацией с коронавирусом ради наживы. Стоило властям Москвы и Подмосковья ввести пропускной режим для передвижения на транспорте, как злоумышленники придумали новые схемы обмана граждан. Они звонят пожилым людям под видом социальных работников и предлагают помощь с оформлением пропусков. На самом деле их цель – получить персональные данные, в том числе банковские.
На текущей неделе с таким видом мошенничества столкнулись клиенты Сбербанка, ВТБ, Росбанка, пишет РБК. Благодаря бдительности некоторых граждан, которые потом перезвонили в банк, утечку данных удалось предотвратить. Однако в других случаях люди идут на поводу у злоумышленников. Например, известны случаи, когда граждане пытались через интернет купить справку с работы, позволяющую безлимитное передвижение по городу. Понятно, что подобные "удостоверения курьера" незаконны и платить приходится дважды: сначала преступникам, потом – штраф за предоставление ложных данных при оформлении пропуска.
Кроме того, в Сети развелось сейчас множество фишинговых сайтов, внешне очень похожих на официальные порталы по предоставлению госуслуг, где предлагается проверить штраф за нарушение самоизоляции или результат теста на коронавирус. Часто аферисты рекламируют свои ресурсы через мессенджеры или соцсети, пишет "Царьград".
Случается, что цель злоумышленников – не выведать конфиденциальную информацию, а усилить социальное напряжение в обществе. Так, на днях в соцсетях была массовая рассылка поддельного указа президента РФ о продлении карантина.
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