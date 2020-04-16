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Россиян напугали слухи о карантине до конца мая

Россиян напугали слухи о карантине до конца мая
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
В соцсетях распространяют фейковый указ президента РФ

Злоумышленники активно пользуются социальными сетями в интернете и различными мессенджерами, чтобы распространять лживую информацию о коронавирусе и мерах борьбы с эпидемией. Их цель – посеять панику среди населения и вызвать недовольство граждан. Об этом рассказали в Лиге безопасного интернета.

Один из последних фейков – поддельный указ президента РФ о продлении режима нерабочих дней до 31 мая. Документ на гербовой бумаге выглядит как настоящий, вот только Кремль его не выпускал, передает "Царьград".

В других сообщениях граждане получают ложные сведения о якобы массовых трудностях с одобрением заявки на поездку по Москве или области. Некоторые мошенники предлагают услуги по оформлению пропусков – за деньги, естественно.

О том, как еще россиян обманывают с помощью коронавируса, "Утро.ру" рассказывало ранее.

В настоящее время нерабочий режим объявлен в России до 30 апреля. Дальнейшие решения властей будут зависеть от развития ситуации с коронавирусом. В настоящее время число заболевших в стране почти достигло 28 тысяч.

Николай ВИКТОРОВ

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