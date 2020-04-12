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Обман с пропусками: москвичей предупредили о мошенниках

Не успела система заработать, как тут же объявились предприимчивые граждане

В столице раскрыли новую схему обмана жителей. В соцсетях москвичам предлагают помочь оформить пропуск. Такой бот появился и в Телеграм. Мошенники при этом выманивают у горожан персональные данные – паспортные, номера телефонов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий Москвы.

Жителям столицы напомнили, что оформить цифровой пропуск можно тремя способами. Если предлагают альтернативный – значит, это обман.

"Цифровые пропуска оформляются бесплатно. Если вам предлагают оформить пропуск за деньги – это мошенники. Обо всех подобных случаях необходимо сообщать в правоохранительные органы",

говорится в сообщении.

Напомним, систему цифровых пропусков в Москве на фоне пандемии коронавируса вводят с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, они станут обязательными.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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